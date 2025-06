"Funktioniert nicht mehr" Ende der WTO? Merz signalisiert Bereitschaft

Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz: Er gab bekannt, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an einer WTO-Alternative arbeite. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Aus der EU kommen Rufe nach einer Alternative zur Welthandelsorganisation. Kanzler Merz unterstützt diese Idee.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz eine alternative Handelsorganisation zur Welthandelsorganisation (WTO) angeregt. "Die Kommissionspräsidentin hat von sich aus angesprochen, ob wir nicht als Europäer eine neue Art von Handelsorganisation auf den Weg bringen sollten, die das schrittweise ersetzt, was wir mit der WTO heute nicht mehr haben", sagte Merz am Donnerstagabend in Brüssel nach Abschluss des EU-Gipfels.

Die WTO funktioniert laut Merz nicht mehr, unter anderem weil die USA die Richter an den Schiedsgerichten seit Jahren nicht mehr besetzt haben. Er habe dieses Thema auch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron besprochen. Man brauche funktionierende Streitbeilegungsmechanismen, so Merz.

"Das wäre eine Initiative, die von der Europäischen Kommission ausgeht, in Zukunft Handelsabkommen auch so abzuschließen, dass sie in einen größeren Rahmen eingebettet werden", fügte der Kanzler auf Nachfrage hinzu. Man stehe mit dieser Idee ganz am Anfang. "Aber wenn die WTO so funktionsunfähig ist, wie sie es schon seit Jahren ist und offensichtlich bleibt, da müssen wir uns als diejenigen, die den freien Handel unverändert für richtig halten, etwas anderes einfallen lassen", betonte Merz.

Die WTO ist eine internationale Organisation, die Regeln für den globalen Handel aufstellt und deren Einhaltung überwacht. Sie wurde am 1. Januar 1995 gegründet und löste das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) ab. Ziel der WTO ist es, den freien Handel zu fördern, Handelsstreitigkeiten zu schlichten und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Ihr Sitz ist in Genf in der Schweiz.