Ein Bundespolizist steht vor den Schildern für Deutschland und Polen. Als Reaktion auf die deutschen Kontrollen will nun auch Polen an der Grenze kontrollieren. (Archivbild) (Quelle: Bernd Wüstneck/dpa/dpa-bilder)

Polen will vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Eine entsprechende Anordnung trete ab kommendem Montag in Kraft, sagte Regierungschef Donald Tusk nach einer Kabinettssitzung in Warschau.