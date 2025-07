Moskau und Kiew vereinbaren weiteren Gefangenenaustausch

Die Erwartungen an die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Vertretern in Istanbul waren gering. Immerhin eine Vereinbarung gelingt.

Russland und die Ukraine haben bei ihren Verhandlungen in der Türkei einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart. Es sollen jeweils 1.200 Gefangene beider Seiten übergeben werden, wie der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski nach den Gesprächen vor Journalisten in Istanbul sagte.

Kurzes und knappes Treffen

Knapp dreieinhalb Jahre nach der russischen Invasion in die Ukraine haben Vertreter beider Länder in der Stadt am Bosporus ihre zuletzt stockenden direkten Gespräche fortgesetzt. Delegationen beider Seiten kamen im Ciragan-Palast am Bosporus unter türkischer Führung zusammen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.