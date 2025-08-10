Ukraine-Verhandlungen in Alaska? Trump will Putin empfangen

Was kann bei dem Gipfel ohne Kiew überhaupt geklärt werden?

Russland will vor allem eine Wiederherstellung des Verhältnisses mit den USA. Mit Blick auf die Ukraine dürfte Putin nach zahlreichen Telefonaten mit Trump nun im direkten Gespräch einmal mehr seine Sicht auf die Ursprünge des Konflikts deutlich machen und eine Lösung - womögliche eine teilweise Waffenruhe - anbieten. Eine Umsetzung gilt aber ohne ukrainische Beteiligung und Zustimmung als ausgeschlossen.

Insbesondere territoriale Fragen würden eine umfangreiche Änderung der ukrainischen Verfassung erfordern, da in dieser alle Gebiete - einschließlich der Krim - aufgezählt sind. Verfassungsänderungen, die zudem in Kriegszeiten gar nicht zulässig sind, verlangen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, der Obersten Rada. Zudem muss das Verfassungsgericht zustimmen.

Präsident Selenskyj oder auch die Oberste Rada können also nicht einfach einen Gebietsverzicht beschließen. Auch eine internationale Anerkennung der Krim und anderer ukrainischer Gebiete als russisches Territorium, wie sie Moskau fordert, gilt als ausgeschlossen.

Allerdings hätte der US-Präsident natürlich einige Druckmittel gegen die Ukraine in der Hand, darunter vor allem ein kompletter Stopp der militärischen Unterstützung, wie bereits im März kurzzeitig geschehen. Zusätzlich könnten die USA auch die Bereitstellung von Aufklärungsdaten einstellen, was von den übrigen ukrainischen Verbündeten nur schwer zu ersetzen wäre. Die ukrainische Armee wäre auf einen Schlag praktisch blind, die Fortsetzung des Krieges würde für sie immer schwerer werden. Der Ukraine könnte der Verlust ihres Staatsgebiets drohen.

Die Ukraine und Europa werfen Putin vor, kein Interesse an einem Frieden zu haben - ist das so?

Tatsächlich wird auch in Moskau immer wieder betont, dass Russland noch genügend Ressourcen habe, den Krieg über Jahre fortzusetzen. Zugleich erklärt der Kreml, daran kein Interesse zu haben. Doch was Putin bisher verlangt für ein Ende der Kampfhandlungen, käme für die Ukraine einer Kapitulation gleich. Ein Aufgeben lehnen Kiew und die Europäer ab.

Aber klar ist auch, dass die Sanktionen des Westens die russische Wirtschaft belasten. Trotz einer hochgefahrenen Kriegswirtschaft droht eine Rezession, es gibt viele Probleme bei schnell schrumpfenden Rücklagen. Die Fortsetzung der Kampfhandlungen wird für Russland immer teurer - nicht zuletzt, weil durch die Hunderttausenden Freiwilligen, die wegen der hohen Gehälter in den Krieg ziehen, zunehmend Arbeitskräfte fehlen.

Die unabhängige russische Politologin Tatjana Stanowaja sieht Chancen bei dem Gipfel. Trump habe selbst zu verstehen gegeben, dass Russland einen militärischen Vorteil habe und Sanktionen Putin wohl nicht beeindruckten. "Meiner Meinung nach ist dies nun der erste mehr oder weniger realistische Versuch, den Krieg zu beenden", sagt sie. "Gleichzeitig bin ich äußerst skeptisch, was die Umsetzung der Vereinbarungen angeht, selbst wenn es für eine gewisse Zeit zu einem Waffenstillstand kommen sollte."