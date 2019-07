Spanien vor Neuwahlen

Regierungschef Sanchez verliert Vertrauensabstimmung

25.07.2019

Drei Monate nach der Parlamentswahl in Spanien ist der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sanchez mit der Regierungsbildung gescheitert. Er unterlag am Donnerstag in einer Vertrauensabstimmung.

Spaniens amtierender Ministerpräsident Pedro Sanchez ist auch im zweiten Anlauf zur Regierungsbildung im Parlament gescheitert. Am Donnerstag – genau 48 Stunden nach der Schlappe im ersten Votum – verfehlte der Sozialist die erforderliche einfache Mehrheit, um in seinem Amt bestätigt zu werden. Nur 124 Abgeordnete stimmten für den 47-Jährigen, 155 gegen ihn. Es gab 67 Enthaltungen.

Bis zuletzt hatte Sanchez' sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Arbeiterpartei PSOE mit dem linken Bündnis Unidas Podemos (UP) über eine Koalitionsregierung verhandelt. Jedoch waren die Gespräche am Ende gescheitert. Schon vor der Vertrauensabstimmung sagte Sanchez: "Eine Einigung war nicht möglich. Wir werden nicht die Regierung bekommen, die für Spanien wichtig ist."

UP hatte als Gegenleistung für die Unterstützung bei dem Votum mehrere wichtige Ministerposten gefordert, Sanchez aber lehnte dies ab. Er warf Podemos vor, in die Regierung eintreten zu wollen, um diese "zu kontrollieren". Nun hat der geschäftsführende Regierungschef zwei Monate Zeit, doch noch eine Regierung zu bilden, sonst gibt es eine weitere Neuwahl.





Die PSOE von Sanchez war aus der Wahl Ende April als Sieger hervorgegangen, hatte die absolute Mehrheit aber klar verfehlt. Sanchez war vor gut einem Jahr mit einem Misstrauensvotum in sein Amt gekommen. Er hat nun Zeit bis zum 23. September, ob er einen weiteren Versuch zur Regierungsbildung unternehmen will. Andernfalls könnten am 10. November Neuwahlen stattfinden. Es wäre die vierte Parlamentswahl in ebenso vielen Jahren.

