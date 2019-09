Hoffte Trump auf Wahlkampf-Munition?

Wollte Donald Trump mithilfe der Ukraine einen möglichen Rivalen bei der Präsidentschaftswahl 2020 kompromittieren? Die Demokraten verlangen die Publikation eines hochbrisanten Gesprächs – und sprechen erneut von Amtsenthebung.

In der Affäre um ein angebliches unangemessenes "Versprechen" macht der demokratische Präsidentschaftsbewerber und Ex-Vizepräsident Joe Biden Druck auf US-Präsident Donald Trump. Biden forderte Trump am Freitag auf, "unverzüglich" ein Transkript eines strittigen Telefonats zu veröffentlichen.



Nach Medienberichten, etwa des "Wall Street Journal", hatte ein Geheimdienstmitarbeiter wegen Äußerungen Trumps bei einer internen Kontrollbehörde Beschwerde eingelegt. Trump hatte die Angelegenheit am Freitag als "lächerlich" bezeichnet.

Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat im Juli mehrfach aufgefordert haben soll, mit seinem Anwalt Rudy Giuliani an Nachforschungen zu arbeiten.



Bei diesen angeblich von Trump geforderten Ermittlungen gehe es um Vorwürfe, Joe Biden solle Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt haben, einen Staatsanwalt zu feuern. Dieser soll gegen eine Gasfirma ermittelt haben, für die Bidens Sohn Hunter arbeitete. Belege für diese Anschuldigungen gibt es bisher nicht. Auch die "Washington Post" und die "New York Times" berichten unter Berufung auf eigene Quellen von angeblichen Details des Gesprächs zwischen Trump und Selenskyj.

Sollten die Berichte wahr sein, gehe "Trumps Bereitschaft, seine Macht zu missbrauchen und unser Land zu demütigen" ins Bodenlose, erklärte Joe Biden in einer Mitteilung. Eine solch "eindeutige Korruption" schade den Regierungsinstitutionen, die so zu "Werkzeugen einer persönlichen politischen Rache" würden.

In Washington schlug die Beschwerde des Geheimdienstlers hohe Wellen. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sprach von einem Vorfall, der "gravierende und dringliche Fragen für unsere nationale Sicherheit" aufwerfe.



Im Kongress hatte es am Donnerstag eine geschlossene Anhörung dazu gegeben, kommende Woche soll eine öffentliche Sitzung folgen. Die Regierung hält konkrete Informationen zu der Beschwerde bislang allerdings zurück. Der Generalinspekteur der Geheimdienste stufte die Beschwerde als glaubwürdig ein.

Die neuen Vorwürfe gegen Trump heizen auch die Debatte um ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten neu an. So schrieb etwa der demokratische Senator Brian Schatz bei Twitter:

This is all impeachable. Not a close call. We need more facts, but we would be derelict in our duties not to pursue the facts wherever they lead.