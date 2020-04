Trump pöbelt gegen US-Medien

Twittern gegen den Corona-Frust?

14.04.2020, 02:27 Uhr | AFP, dpa, aj

Das Coronavirus hat die USA besonders schwer getroffen. Und Präsident Trump steht wegen seines Umgangs mit der Krise immer wieder in der Kritik. Auf Twitter lässt der Präsident nun seinen Groll an den Medien aus.

US-Präsident Donald Trump wird von vielen Seiten vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus lange kleingeredet und ein entschlossenes Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie versäumt zu haben. Nun hat Trump sich in einem regelrechten Twitter-Gewitter gewehrt – und dabei heftig gegen die US-Medien ausgeteilt.

"Um Konflikte und Verwirrung zu verursachen, berichten einige der 'Fake News'- Medien, es sei die Entscheidung des Gouverneurs, die Bundesstaaten zu öffnen, nicht die Entscheidung des Präsidenten", schrieb Trump in einem der Tweets. Das sei völlig falsch. "Es ist die Entscheidung des Präsidenten und das aus vielen guten Gründen", so Trump.

Zudem verstehe er nicht, warum die korrupte Presse sich über seine täglichen Pressekonferenzen während der Corona-Krise beschwere. Schließlich sei dies seine einzige Möglichkeit, die US-Bevölkerung zu erreichen, wie eine Umfrage verdeutliche, wetterte Trump in einem weiteren Tweet.

First the Fake News Media said that it’s not fair for the President of the United States to be giving news conferences, but it is the only way I can reach the American People, as seen in the below poll. pic.twitter.com/xP2rqjqtaf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

Der Präsident hatte wochenlang beteuert, die Situation sei in den USA unter Kontrolle. Sein Umgang mit der Corona-Krise, inklusive seiner täglichen Pressekonferenzen, stehen immer wieder in der Kritik von Medien und Opposition. Trump verhängte zwar Ende Januar ein Einreiseverbot für Reisende aus China. Erst Mitte März veröffentlichte seine Regierung aber Empfehlungen zur sozialen Distanzierung. Auch bei Virus-Tests hinkten die USA lange hinterher.

"NYT"-Artikel sorgt für Ärger

Auch bei seiner jüngsten Pressekonferenz wehrte sich Trump am Montagabend (Ortszeit) gegen Vorwürfe, wonach er zu spät reagiert habe. Zunächst legte er ausführlich dar, welche Maßnahmen er seit dem Ausbruch ergriffen habe. Anschließend ließ er in einem Video einen Zusammenschnitt von Aussagen zahlreicher Menschen – darunter Gouverneure, Gesundheitsexperten und Journalisten – abspielen, die seine Arbeit in der Krise lobten.

"Wir können Ihnen Hunderte solcher Clips zeigen", sagte Trump. "Es ist sehr traurig, wenn Leute falsche Geschichten schreiben." Niemand erkenne an, was in den vergangenen Wochen geleistet worden sei. Trump bezog sich direkt auf einen Artikel der "New York Times" vom Wochenende, in dem das zögerliche Handeln des Weißen Hauses dokumentiert worden war.



Journalisten im Raum warfen Trump vor, Regierungsmitarbeiter hätten ein Video im Stil von Trumps Wahlkampfteam produziert. Der TV-Sender CNN fasste die Pressekonferenz mit folgenden Worten zusammen: "Wütender Trump verwandelt Briefing in Propaganda-Sitzung".

Trump sagt, er kämpfe gegen die "Unehrlichkeit" der Medien

Schon am Wochenende hatte Trump heftig gegen die "New York Times" ausgeholt. Der Bericht der Zeitung sei so falsch wie die Zeitung selbst, schrieb er in einem Post auf Twitter.

The @nytimes story is a Fake, just like the “paper” itself. I was criticized for moving too fast when I issued the China Ban, long before most others wanted to do so. @SecAzar told me nothing until later, and Peter Navarro memo was same as Ban (see his statements). Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

In einem anderen Tweet schrieb er, er arbeite hart daran, die "Korruption und Unehrlichkeit" der Medien aufzudecken. "Das ist der einfache Teil, aber der andere Teil ist schwierig: WARUM?", schrieb Trump.

Inzwischen sind die USA das Land mit den meisten bestätigten Corona-Infektionen und den meisten Todesfällen weltweit. Bis Montag gab es in dem Land mehr als 570.000 bestätigte Infektionen und mehr als 23.000 Tote.

Gerüchte um Trump-Berater sorgen für Aufsehen

Das Weiße Haus musste zudem Spekulationen zurückweisen, Trump könnte den obersten US-Virologen Anthony Fauci entlassen. "Das Medien-Geschwätz ist lächerlich – Präsident Trump feuert Dr. Fauci nicht", erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses am Montag. Fauci habe das Vertrauen des Präsidenten und bleibe dessen Berater.

Doch war es Trump selbst, der die Spekulationen über eine Entlassung des Leiters des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten zuvor befeuert hatte. Der Präsident hatte am Sonntagabend einen Tweet einer konservativen Politikerin mit dem Hashtag #FireFauci (Fauci feuern) geteilt.

Der angesehene Mediziner, der in der Coronavirus-Pandemie einer der wichtigsten Berater des Präsidenten ist, hatte zuvor vorsichtig Kritik an der US-Reaktion zu Beginn der Krise geübt. Der 79-Jährige machte im Nachrichtensender CNN deutlich, dass Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die USA früher und entschlossener auf das Virus reagiert hätten.

Es habe zunächst aber "Widerstand" gegen weitgehende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gegeben, sagte Fauci, ohne Trump dabei namentlich zu nennen.

Fauci hat mehrfach Trumps irreführenden Aussagen berichtigt

Der Virologe ist wegen seiner nüchternen, klar verständlichen und ungeschminkten Äußerungen zum Coronavirus in den USA viel gelobt geworden und richtiggehend zu einem Star geworden. Er zeigt insbesondere großes Geschick darin, irreführende Äußerungen Trumps richtig zu stellen, ohne den Präsidenten dabei vor den Kopf zu stoßen.

In rechten Kreisen wird Fauci aber angefeindet: Viele Trump-Anhänger sind der Auffassung, die Gefahr durch das Virus werde überzeichnet. Sie befürchten, die durch die Eindämmungsmaßnahmen mit verursachte Wirtschaftskrise schade den Chancen des Präsidenten auf eine Wiederwahl im November. Wegen Drohungen musste Fauci sogar unter Personenschutz gestellt werden.