Streit um Vakzine

Astrazeneca-Impfstoff soll EU vorerst nicht verlassen dürfen

26.03.2021, 15:28 Uhr | dpa, rtr, ann

Astrazeneca-Impfstoff: In den vergangenen Monaten gingen Millionen von Impfstoffdosen nach Großbritannien, in die EU wurde aber kaum geliefert. (Quelle: imago images)

Im Streit mit Impfstoffproduzent Astrazeneca macht die EU jetzt Ernst: Weil der Konzern Vereinbarungen nicht eingehalten habe, sollen Exporte unterbunden werden, kündigte Binnenmarktkommissar Breton an.

In der EU hergestellter Corona-Impfstoff von Astrazeneca soll Europa vorerst nicht verlassen. "Wir haben die Werkzeuge und werden dafür sorgen, dass alles in Europa bleibt, bis das Unternehmen seine Verpflichtungen wieder einhält", kündigte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Freitag an.



Dem britisch-schwedischen Konzern wird vorgeworfen, Liefervereinbarungen mit der EU nicht zu erfüllen. Das Unternehmen hat wegen Produktionsverzögerungen seine Lieferungen drastisch reduziert.

"Ich erinnere Sie nur daran, dass wir 120 Millionen Dosen in Q1 erwartet haben, und letztendlich haben wir 30 Millionen bekommen", sagte Breton mit Blick auf das erste Vierteljahr 2021. "Wir hatten also ein Problem mit dieser Firma."



Exportkontrollen ausgeweitet

Die EU hatte am Mittwoch ihre Aufsicht über die Exporte von Coronavirus-Impfstoffen verschärft und sich mehr Möglichkeiten verschafft, Lieferungen in Länder zu blockieren, die höhere Impfraten wie Großbritannien haben oder die im jeweiligen Land produzierte Impfdosen nicht außer Landes lassen.

Breton äußerte sich bei einem Besuch des Pharmaunternehmens Reig Jofre in Barcelona, das ab Mitte Juni den Impfstoff von Johnson & Johnson abfüllen soll. Europa solle bis zum Ende des Jahres weltweit führend in der Produktion von Coronavirus-Impfstoffen sein, sagte Breton. Auf dem ganzen Kontinent seien 52 Produktionsstätten an dem Prozess beteiligt. Im Sommer, möglicherweise gegen Mitte Juli, könne die EU genügend Menschen geimpft haben, um eine "globale Immunität" zu erreichen.

Streit um Millionen gelagerte Impfdosen in Italien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierte, man hätte beim Impfen in der EU deutlich schneller sein können, wenn alle Firmen ihre Verträge erfüllt hätten. Von der Leyen betonte dennoch: "Wir sind auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen." In der EU sollen bis zum Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen geimpft sein.

Astrazeneca steht in Brüssel scharf in der Kritik, weil der Konzern Liefervereinbarungen wiederholt nicht eingehalten hat. Zuletzt gab es außerdem Streit um große Mengen gelagerter Impfdosen in einem Werk in Italien. Astrazeneca wurde vorgeworfen, die Impfstoffe heimlich für den Export nach Großbritannien vorbereitet zu haben. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück.