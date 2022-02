Außenpolitik

Baerbock: Müssen Erinnerung an Holocaust wach halten

10.02.2022, 10:04 Uhr | dpa

Außenministerin Annalena Baerbock in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Baerbock ist zu einem Antrittsbesuch in Israel und reist dann auch in die Palästinensischen Autonomiegebiete sowie nach Jordanien und Ägypten weiter. Foto: Fabian Sommer/dpa. (Quelle: dpa)