Demos in 51 Städten

Fast 1.400 Festnahmen bei Protesten in Russland

24.02.2022, 20:51 Uhr | t-online, rtr

Krieg in Europa: Russland greift die Ukraine an und ist bereits bis nach Kiew vorgerückt – mit schwerem Geschütz. (Quelle: t-online)

Wladimir Putin hat einen Militäreinsatz in der Ukraine angeordnet, der in den frühen Morgenstunden begonnen hat. Explosionen und Raketenangriffe gibt es offenbar nicht nur im Dombass und den Separatistengebieten-

Auch in Russland stößt die Invasion in der Ukraine auf Widerstand. In mehr als 50 Städten gingen Menschen gegen den Krieg auf die Straße – trotz eines offiziellen Verbots. Viele Hunderte Menschen wurden festgenommen.

In Russland regt sich nach dem Angriff auf die Ukraine Widerstand. Bei Antikriegsprotesten sind nach Angaben von Aktivisten fast 1.400 Menschen festgenommen worden. Die Menschenrechtsorganisation Owd-Info registrierte nach eigenen Angaben bis Donnerstagabend mindestens 1.391 Festnahmen in 51 russischen Städten, davon allein mehr als 700 in der Hauptstadt Moskau und mehr als 340 in der zweitgrößten Stadt St. Petersburg.



Bei den Festnahmen sollen demnach auch Demonstranten geschlagen worden sein. Auf dem Moskauer Puschkin-Platz beobachten AFP-Journalisten dutzende Festnahmen.

Die russischen Behörden hatten Proteste gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine untersagt und Teilnehmern mit harten Strafen gedroht. In den Online-Netzwerken wurde dennoch zu Demonstrationen aufgerufen. Die größten Proteste fanden in Moskau und St. Petersburg statt. Die Polizei, die in Moskau mit einem Großaufgebot im Einsatz war, löste die Kundgebungen auf.

Dort war auch die Oppositionelle Marina Litwinowitsch festgenommen worden, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. "Ich bin auf dem Weg nach Hause festgenommen worden", schrieb sie auf dem Messengerdienst Telegram.

Die in Moskau lebende Litwinowitsch hatte ihre Landsleute zuvor zu Protesten gegen den Angriff aufgerufen. "Heute um 19 Uhr in die Zentren unserer Städte. Russen sind gegen Krieg!", schrieb sie in einem Facebook-Eintrag. "Wir werden dieses Chaos in den kommenden Jahren beseitigen. Nicht nur wir. Sondern auch unsere Kinder und Enkelkinder."

"Krieg wird Krisen nur verschlimmern"

Kritik an dem von Präsident Wladimir Putin angeordneten Angriff kommt auch von der Bewegung "Fridays for Future" in Russland. "In einer Situation, in der die Welt unter Klima-, Umwelt- und anderen Krisen leidet, wird ein Krieg diese Krisen nur verschlimmern, aber nicht zu ihrer Lösung beitragen", schrieben die Aktivistinnen und Aktivisten auf Twitter.



"In unserer Zeit müssen alle Konflikte durch Diplomatie gelöst werden und nicht durch das Blut von Zivilisten in anderen Ländern." Sie sicherten den ukrainischen Mitstreitern "unsere Solidarität und Unterstützung" zu.