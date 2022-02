Schwere Kämpfe an Flughafen nahe Hauptstadt

US-Außenminister: Russland will offenbar Kiew einkreisen

24.02.2022, 23:47 Uhr | aj, t-online

In der ukrainischen Hauptstadt wächst die Sorge vor einem Angriff. An einem Flughafen nahe der Stadt hat es schwere Gefechte gegeben. Die USA und westliche Geheimdienste warnen: Russland hat Kiew im Visier.

Sorge um Kiew: US-Außenminister Anthony Blinken hat am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz erklärt, dass Russlands als nächstes versuchen könnte, die Hauptstadt der Ukraine einzukreisen. Die US-Regierung gehe davon aus, dass Russland die ukrainische Regierung stürzen will.

Einem westlichen Geheimdienstvertreter zufolge habe Russland die "vollständige Lufthoheit" über die Ukraine erlangt. Die Ukrainer "haben keine Luftwaffe mehr, um sich zu schützen", wird der Geheimdienstler von der Nachrichtenseite "Bloomberg" zitiert. Von offizieller Seite gab es dafür bislang keine Bestätigung. Er gehe davon aus, dass die Russen in den kommenden Stunden versuchen werden, eine überwältigende Macht um die Hauptstadt zusammenzuziehen.“ Zudem kursierten am Abend Informationen von Journalisten vor Ort, dass Russland gegen 3 Uhr morgens einen Bombenangriff auf die Stadt plane. Eine Bestätigung für die Berichte gibt es bislang nicht.

"Wir glauben, Moskau hat Pläne entwickelt, den Ukrainern Menschenrechtsverletzungen – oder eventuell schlimmeres – zuzufügen", sagte Blinken. Mehr Details nannte der US-Außenminister nicht.

Schon am Nachmittag hatten sich Meldungen über Angriffe auf Kiew und Ziele in ihrer Nähe gemehrt. Russische Kampfhubschrauber überflogen den Stadtrand, Raketen sollen ukrainische Stellungen zum Ziel gehabt haben. Es wurde Luftalarm ausgelöst, Sirenen waren zu hören. Die Stadtverwaltung rief alle Bürger der Millionenstadt auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Dafür werden auch Metro-Stationen benutzt. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, verkündete eine Ausgangssperre von 22.00 bis 7.00 Uhr Ortszeit, wodurch die Straßen menschenleer und viele Gebäude völlig dunkel blieben.

Gefechte an Flughafen nahe Kiew

Ukrainischen Regierungsangaben zufolge gibt es zeitgleich schwere Gefechte am nahen Militärflughafen Hostomel. Russische Hubschrauber und Flugzeuge setzen nach ukrainischen Angaben Fallschirmjäger an dem Flughafen in der Region Kiew ab. An der Operation seien 20 Maschinen beteiligt.



Der Flughafen befindet sich rund 25 Kilometer von der Stadt entfernt. Es werde befürchtet, dass russische Fallschirmspringer über Kiew abspringen, um in das Regierungsviertel vorzudringen. CNN berichtete, dass russische Truppen ihn bereits eingenommen haben.