Angeblich Feuer ausgebrochen

Russischer Angriff aus das größte Atomkraftwerk Europas

04.03.2022, 01:27 Uhr | dpa, aj

Das russische Militär hat einem Bericht zufolge das Kernkraftwerk Saporischschj unter seine Kontrolle gebracht. Menschen vor Ort berichten von einem Brand nahe des Akw. Die Lage ist unübersichtlich.



Bei Kämpfen nahe Europas größtem Atomkraftwerk bei der südukrainischen Großstadt Saporischschja soll nach Angaben der örtlichen Verwaltung ein Feuer ausgebrochen sein. Die Atomanlage sei von russischen Truppen "bombardiert" worden, ein Brand sei ausgebrochen, sagte ein Sprecher des Akws in einem in der Nacht zum Freitag im Internetdienst Telegram veröffentlichten Video. Laut ukrainischen Medien sollen Geschosse ein Verwaltungsgebäude getroffen haben. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Die Gefechte müssten aus Sicherheitsgründen sofort eingestellt werden, forderte der Bürgermeister der nahen Stadt Enerhodar, Dmytro Orlow, in der Nacht zu Freitag per Nachrichtendienst Telegram. Zuvor hatte er über etwa 100 russische Militärfahrzeuge in dem Gebiet berichtet. In der Stadt Enerhodar seien Schüsse zu hören, teilte er mit.

Botschafter spricht von russischer Besetzung des AkW



Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte "Bild" am Abend gesagt, das Atomkraftwerk sei nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle. Dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Russland hatte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien zufolge mitgeteilt, dass russische Einheiten das Gebiet um das Atomkraftwerk am Fluss Dnipro unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Das Kraftwerk ist das größte in Europa und generiert etwa ein Viertel der Stromerzeugung der Ukraine.

Bürgermeister Orlow hatte zuvor berichtet, russische Truppen hätten einen von Zivilisten errichteten Kontrollposten unter Beschuss genommen. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Auch diese Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Russland dementiert vehement, gezielt Zivilisten anzugreifen.