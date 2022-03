Ukraine-Krieg

USA und Großbritannien rufen Bürger zur Ausreise aus Russland auf

05.03.2022, 17:54 Uhr | dpa

Die US-Regierung verschärft wegen des Ukraine-Kriegs ihre Reisewarnung weiter. Amerikaner sollen Russland "sofort" verlassen. Auch Großbritannien empfiehlt Landsleuten, das Land zu verlassen.



Die US-Regierung hat wegen des Ukraine-Kriegs ihre Reisewarnung für Russland weiter verschärft und alle amerikanischen Staatsbürger zur sofortigen Ausreise aus dem Land aufgerufen. "US-Staatsbürger sollten Russland sofort verlassen", teilte das Außenministerium in Washington am Samstag mit. Es gebe noch begrenzte Flugmöglichkeiten. Überlandstrecken seien noch geöffnet. In der vorherigen Reisewarnung vom vergangenen Montag hatte die US-Regierung Amerikaner aufgerufen zu "erwägen", Russland sofort zu verlassen.

Zuvor hatte auch das britische Außenministerium hat in Russland befindlichen Landsleuten empfohlen, das Land zu verlassen. "Wenn Ihre Anwesenheit in Russland nicht unbedingt notwendig ist, empfehlen wir Ihnen sehr, eine Ausreise über die verbliebenen kommerziellen Wege ins Auge zu fassen", hieß es am Samstag auf der Webseite des Ministeriums.

US-Ministerium warnt vor Schikanen

Das Ministerium warnte, in Russland könnten US-Bürgern Schikanen der Sicherheitskräfte drohen, zudem könne die Botschaft dort in Notfällen nur noch begrenzt unterstützen. Die US-Botschaft in Moskau lud Amerikaner in Russland zu einer virtuellen Versammlung mit Botschafter John Sullivan am kommenden Mittwoch ein. Dabei werde Sullivan Fragen "angesichts der sich rasch entwickelnden Situation infolge des unprovozierten und ungerechtfertigten Einmarsches Russlands in der Ukraine" beantworten, hieß es in der Einladung.

Bei den Reisehinweisen des US-Außenministeriums gibt es vier Stufen. Die vierte Stufe "Reisen Sie nicht" (Englisch: "Do not travel") entspricht in etwa einer deutschen Reisewarnung. Sie galt für Russland bereits vor dem jüngsten Aufruf zur Ausreise.