Belagerte Hafenstadt kurz vor dem Fall?

Russland: Kadyrow von Putin befördert – und in Mariupol

29.03.2022, 08:42 Uhr | AFP, aj

Wladimir Putin hat mit einem angeordneten Militäreinsatz einen Krieg in der Ukraine ausgelöst. Seitdem finden Angriffe im ganzen Land statt. Tausende Menschen befinden sich auf der Flucht. (Quelle: t-online)

So ist die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg

Die Lage in Mariupol ist ernst. Der Bürgermeister der belagerten Stadt spricht davon, "in der Hand der Besatzer" zu sein. Nun soll sich auch noch Putins Vasall Kadyrow auf den Weg gemacht haben.

Mariupol ist seit Wochen von jeglicher Versorgung abgeschnitten und wird zugleich heftig von den russischen Truppen bombardiert. Nun scheint die belagerte südukrainische Hafenstadt kurz vor dem Fall zu stehen. In einem Interview im ukrainischen TV am Montag drückte Wadim Boitschenko, der Bürgermeister der Stadt, seine Hilflosigkeit aus: "Leider sind wir hier jetzt in der Hand der Besatzer."

Indessen berichteten russische Medien, dass Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow nach Mariupol gereist sei, um die Moral der Kämpfer zu erhöhen. "Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow ist in Mariupol, um den Kampfgeist unserer Kämpfer zu steigern", sagte der tschetschenische Minister Achmed Dudajew am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Diese veröffentlichte ein Foto von Kadyrow mit rund 20 tschetschenischen Kämpfern.

Angeblich getöteter General auf dem Foto mit Kadyrow zu sehen



Auf dem Foto waren auch der Parlamentsabgeordnete Adam Delimchanow sowie ein kleiner Junge zu sehen. Das russische Fernsehen zeigte zudem Bilder, auf denen Kadyrow angeblich in Mariupol mit Generalleutnant Andrej Mordwitschew zusammentraf. Dieser ist einer der Generäle, die nach Angaben der ukrainischen Behörden bei den Kämpfen getötet wurden. Unabhängig geprüft werden konnten die Berichte nicht.

Laut Dudajew wurde der 45-jährige Kadyrow von Russlands Präsident Wladimir Putin in den Rang eines Generalleutnants erhoben. Offiziell gehört Kadyrow der Nationalgarde an und war zuvor Generalmajor.

Dem Minister zufolge soll Kadyrow dabei helfen, die Strategie für die "Befreiung" Mariupols anzupassen.

Tausende Tote in Mariupol

In Mariupol "wurden 5.000 Todesopfer beerdigt", teilte die ukrainische Verantwortliche für Flüchtlingskorridore, Tetjana Lomakina, am Montag mit.



Zerstörung in Mariupol: In der Hafenstadt ist die Situation besonders dramatisch. (Quelle: Alexander Ermochenko/Reuters)



Allerdings würden seit ungefähr zehn Tagen wegen der anhaltenden Bombardements durch die russischen Truppen keine Bestattungen mehr vorgenommen – mittlerweile könnte die Zahl der Toten also bedeutend höher liegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Straßen von Mariupol seien mit Leichen übersät, die nicht begraben werden könnten.

Die Evakuierung Mariupols und anderer Städte in der Ukraine wurde am Montag vorerst ausgesetzt. Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk erklärte, aufgrund von Warnungen des Geheimdienstes vor russischen "Provokationen" entlang der festgelegten Fluchtrouten würden "heute keine humanitären Korridore geöffnet".