Neue Sanktionen

EU will Kohle-Importe aus Russland verbieten

05.04.2022, 12:55 Uhr | rtr

Kohlemine in Krasnobrodsky, Russland: Künftig soll keine russische Kohle mehr in EU-Länder importiert werden. (Quelle: Kirill Kukhmar/TASS/dpa)

Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine will die EU-Kommission offenbar Kohle-Importe aus Russland stoppen. Angesichts der Kriegsgräuel brauche es ein "starkes und glaubwürdiges Sanktionspaket".

Die EU will Kohle-Importe aus Russland verbieten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus EU-Kreisen. Demnach bereite die EU-Kommission wegen des Kriegs in der Ukraine Einschränkungen russischer Kohleimporte vor. Die Maßnahmen sollen Teil des nächsten Sanktionspakets gegen Russland sein.

Genaueres, etwa ab wann und in welchem Umfang Kohleimporte aus Russland gestoppt werden könnten, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben von Diplomaten will die Kommission das Sanktionspaket noch am Dienstag den EU-Ländern vorlegen. Diese müssen dann noch darüber abstimmen.

EU erwägt auch Öl-Embargo

Zuvor hatten die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Luxemburg angekündigt, auch ein Öl-Embargo in Erwägung zu ziehen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Dienstag am Rande des Treffens, er werbe als amtierender Ratsvorsitzender um die Zustimmung aller 27 Mitgliedsländer. EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis nannte einen Einfuhrstopp für Öl und Kohle "definitiv eine Option". Angesichts der Kriegsgräuel in der Ukraine brauche die EU ein "starkes und glaubwürdiges Sanktionspaket".

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich zuvor für einen Einfuhrstopp für Öl und Kohle ausgesprochen. Aus der FDP kam Zustimmung für eine Abkehr von russischem Öl. Bei Öl könne die Umstellung "innerhalb weniger Wochen gelingen", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Michael Kruse, der Nachrichtenagentur AFP.

"In Zeiten wie diesen kann man nichts ausschließen."

An dem Luxemburger Rat nimmt auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) teil. Er hatte sich am Montag gegen einen Stopp der russischen Gasimporte ausgesprochen, Maßnahmen im Bereich Öl und Kohle aber offengelassen. Zu dem Finanzministertreffen soll der ukrainische Ressortchef Serhiy Marschenko per Video zugeschaltet werden.

Der österreichische Finanzminister Magnus Brunner sagte in Luxemburg, bei den Diskussionen gehe es vor allem um das Thema Kohle und einen Ausfuhrstopp etwa für Zement. Zu einem Ölembargo fügte Brunner hinzu: "In Zeiten wie diesen kann man nichts ausschließen." Österreich ist wie Deutschland besonders stark von russischen Energieimporten abhängig.