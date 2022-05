Es handle sich um die grĂ¶ĂŸte EinschrĂ€nkung der Rechte in den letzten fĂŒnfzig Jahren - nicht nur fĂŒr Frauen, sondern fĂŒr alle Amerikaner, erklĂ€rten die Vorsitzende des US-ReprĂ€sentantenhauses, Nancy Pelosi, und der demokratischen MehrheitsfĂŒhrer im Senat, Chuck Schumer. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, erklĂ€rte, dass sie das Recht auf Abtreibung schĂŒtzen werde. "Abtreibung wird in New York immer sicher und zugĂ€nglich sein." Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kĂŒndigte an, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in der Landesverfassung festschreiben zu wollen. Vor dem Supreme Court in Washington kam es zu Protesten.