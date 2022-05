Bidens Wandel

RĂŒckblick: Im Juni 1974 veröffentlichte das Magazin "Washingtonian" eine Geschichte ĂŒber den Senats-Neuling Biden, damals 31 Jahre alt. Er kritisierte das wegweisende Abtreibungsurteil da noch forsch: "Mir gefĂ€llt die Entscheidung des Supreme Courts zur Abtreibung nicht." Ihm gehe das zu weit. "Ich glaube nicht, dass eine Frau das alleinige Recht hat zu bestimmen, was mit ihrem Körper geschehen soll."

So ein Satz wĂ€re aus Bidens Mund heute nicht mehr denkbar. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten eine echte Kehrtwende hingelegt: von klarer Gegnerschaft ĂŒber auffallende ZurĂŒckhaltung bis zu offenem Eintreten fĂŒr das Recht auf Abtreibungen. Heute sagt Biden, es sei ein grundlegendes Recht fĂŒr Frauen, selbst zu wĂ€hlen, was mit ihrem Körper geschehe - ob sie abtreiben wollten oder nicht.

2007 beschrieb er, damals immer noch als Senator, seinen Sinneswandel in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC so: "Nun, ich war 29 Jahre alt, als ich in den US-Senat kam, und ich habe eine Menge gelernt." Er sei zu dem Schluss gekommen, dass die liberale Regelung von 1973 die beste Lösung sei, die die Gesellschaft finden könne. Und er sagte: "Ich bin praktizierender Katholik, und das ist fĂŒr mich das grĂ¶ĂŸte Dilemma, wenn es darum geht, meine religiösen und kulturellen Ansichten mit meiner politischen Verantwortung in Einklang zu bringen." Das Problem ist geblieben.

Nach John F. Kennedy (1961 bis 1963) ist Biden erst der zweite katholische PrĂ€sident in der US-Geschichte. Der 79-JĂ€hrige geht jedes Wochenende in die Kirche. Doch nicht jeder in seiner Kirche ist ĂŒber ihn als AushĂ€ngeschild begeistert - gerade wegen seiner heutigen Haltung zu Abtreibungen. Einzelne US-Bischöfe hatten im vergangenen Jahr gefordert, Biden deswegen von der Kommunion auszuschließen.

Regelung durch Bundesgesetz?

Angesichts der Gefahr fĂŒr "Roe gegen Wade" haben Biden und prominente Demokraten nun ins Spiel gebracht, das Recht auf Abtreibung per Bundesgesetz zu regeln. Das soll auch AnhĂ€nger fĂŒr die Kongresswahl mobilisieren. FĂŒr die Abstimmung braucht Biden RĂŒckenwind. Seinen Demokraten droht bei der Wahl im November der Verlust ihrer Mehrheiten im Senat und ReprĂ€sentantenhaus. Das wĂŒrde Bidens politische PlĂ€ne fĂŒr den Rest seiner Amtszeit schwer ausbremsen.

Besonders die hohe Inflation macht den Menschen im Land zu schaffen - fĂŒr den PrĂ€sidenten ein Problem, das seine Umfragewerte drĂŒckt. Mit der drohenden BeschrĂ€nkung des Abtreibungsrechts gibt es fĂŒr die Demokraten aber nun ein Thema, auf das sie die Aufmerksamkeit lenken wollen. Sie hoffen, damit die WĂ€hlerbasis zu mobilisieren und noch unentschlossene WĂ€hler auf ihre Seite zu ziehen.