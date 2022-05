Zweiter Weltkrieg Sieg ├╝ber Nazi-Deutschland: Warum Russland am 9. Mai feiert Von dpa 08.05.2022 - 03:31 Uhr Lesedauer: 2 Min. Am 9. Mai wird in Russland - wie hier auf dem Roten Platz in Moskau - der Sieg ├╝ber Hitlerdeutschland gefeiert. (Quelle: Bai Xueqi/XinHua/dpa./dpa)

Moskau (dpa) - Am Montag begeht Russland seinen wichtigsten Feiertag, den "Tag des Sieges", traditionell mit einer gro├čen Milit├Ąrparade am 9. Mai. Dabei hatte die deutsche Wehrmacht bereits vorher die bedingungslose Kapitulation erkl├Ąrt.

Das erste Dokument wurde am 7. Mai im Hauptquartier der Alliierten Streitkr├Ąfte in Reims unterzeichnet. Die Kapitulation und damit das Ende der Kampfhandlungen sollten am 8. Mai um 23.01 Uhr Mitteleurop├Ąischer Zeit in Kraft treten. In Moskau weiter ├Âstlich war da aufgrund der Zeitverschiebung schon der 9. Mai angebrochen.

Stalin bestand zudem auf einer Ratifizierung des Dokuments, die bildwirksam auch im Hauptquartier der Roten Armee in Berlin Karlshorst vom Oberkommandierenden der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, am 9. Mai kurz nach Mitternacht unterzeichnet wurde. In Moskau wird daher dieses Datum als Tag des Sieges gefeiert.

Der Zweite Weltkrieg hei├čt in Russland anders

Die Siegesfeiern am 9. Mai ber├╝cksichtigen dabei nicht den Kriegseintritt der Sowjetunion gegen Japan auf Dr├Ąngen der USA im August 1945. Der Krieg in Asien endete am 2. September mit der Kapitulation Japans.

Die Russen begehen generell nicht das Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern das Ende des Gro├čen Vaterl├Ąndischen Kriegs. Damit wird in Moskau die Kriegsphase nach dem ├ťberfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 bezeichnet. Die Ereignisse der zwei Jahre zuvor - der deutsche ├ťberfall auf Polen und die gem├Ą├č dem Hitler-Stalin-Pakt erfolgte Aufteilung Osteuropas - werden hierbei weitgehend ausgeblendet. Gro├čer Vaterl├Ąndischer Krieg hei├čt der Krieg in Abgrenzung zum Vaterl├Ąndischen Krieg 1812, als Russland die Truppen Napoleons von seinem Gebiet vertrieb.