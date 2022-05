In der Nacht auf Sonntag gab es in weiten Teile des Landes Luftalarm. Aus den StĂ€dten Odessa und Mykolajiw im SĂŒden wurden Explosionen gemeldet. Auf internationaler Ebene gehen am Sonntag die BemĂŒhungen um Hilfe fĂŒr die angegriffene Ukraine weiter. Die Gruppe der sieben fĂŒhrenden westlichen Industriestaaten (G7) will ĂŒber neue Sanktionen gegen Russland beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich in einer Fernsehansprache zum Krieg in der Ukraine Ă€ußern.