Bas kommt nach Merz

Die SPD-Politikerin ist nach dem BundesprĂ€sidenten die zweithöchste ReprĂ€sentantin der Bundesrepublik. Sie war die wichtigste deutsche Politikerin, die die Ukraine seit Kriegsbeginn besucht hat. Wenige Tage vor ihr war der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen, in den kommenden Tagen will Außenministerin Annalena Baerbock (GrĂŒne) dorthin reisen.

Diese verstÀrkte Reisediplomatie und die Herzlichkeit, mit der Bas am Sonntag empfangen wurde, zeigt: Die zwischenzeitliche Eiszeit in den beiderseitigen Beziehungen - ausgelöst durch das Ausladen von BundesprÀsident Frank-Walter Steinmeier durch die ukrainische Seite - ist ganz offensichtlich einem Tauwetter gewichen.

Baerbock-Reise geplant

Vor der BundestagsprĂ€sidentin war am vergangenen Dienstag der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen. In den kommenden Tagen ist zudem eine Reise von Außenministerin Annalena Baerbock (GrĂŒne) geplant.

Bas will mit dem Besuch der Millionen Opfer gedenken, die der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg weltweit verursacht hat - in der Ukraine, aber auch in Russland, Belarus, Polen, im Baltikum und in den ĂŒbrigen Staaten Mittel- und Osteuropas. In besonderer Weise möchte sie auch der im Holocaust ermordeten Juden gedenken, der immensen Opfer in der Zivilbevölkerung und in der Roten Armee.

Wann reist Scholz?

Die SPD-Politikerin versteht ihre Reise zugleich als besonderen Ausdruck der SolidaritĂ€t des Bundestages mit der Ukraine. Sie will deutlich machen, dass Deutschland in dem von Russland ausgehenden völkerrechtswidrigen Angriffskrieg fest an der Seite der um ihre Existenz kĂ€mpfenden Ukraine steht. Deutschland hat die Ukraine seit 2014 mit rund zwei Milliarden Euro unterstĂŒtzt. Bas wirbt auch dafĂŒr, weiterhin mit diplomatischen Mitteln eine politische Lösung fĂŒr die Beendigung des Konflikts zu suchen.