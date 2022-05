Die Rettung zumindest der verletzten Verteidiger des Stahlwerks Azovstal in Mariupol scheitert nach Angaben der ukrainischen Regierung am russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin . Das Werk steht unter schwerem Beschuss des russischen Milit├Ąrs - und Kiew wird im eigenen Land von einigen Kritikern vorgeworfen, die Soldaten im Stich gelassen zu haben. Vize-Verteidigungsministerin Anna Malyr betonte, eine milit├Ąrische Operation zur Befreiung der Eingeschlossenen sei derzeit nicht m├Âglich. Man arbeite an Vorschl├Ągen, um sie freizubekommen - doch "Putin gibt einfach nicht sein Einverst├Ąndnis daf├╝r."

Selenskyj will vor Parlamenten afrikanischen und asiatischer L├Ąnder sprechen, wie er in seiner t├Ąglichen Videoansprache sagte. In den vergangenen Monaten hatte der ukrainische Pr├Ąsident unter anderem bei Parlamentariern in Europa per Videoschalte um Unterst├╝tzung geworben. Er hoffe unter anderem, dass dies den EU-Beitritt der Ukraine beschleunigen k├Ânne. In einer Woche will er sich auch an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem ├╝ber den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen werde.