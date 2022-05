Der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj dankte f├╝r die Hilfe. Er stellte in seiner abendlichen Videoansprache aber auch klar, dass die Ukraine in ihrem Widerstand selbst jeden Monat Milliarden verliere. "Um im Krieg um die Freiheit bestehen zu k├Ânnen, brauchen wir schnelle und ausreichende finanzielle Unterst├╝tzung", sagte er. Die ausl├Ąndischen Partner der Ukraine sollten Hilfen nicht als Geschenk sehen. "Das ist ihr Beitrag zu ihrer eigenen Sicherheit."

Aus dem umk├Ąmpften Stahlwerk Azovstal in Mariupol meldeten sich die letzten ukrainischen Verteidiger zu Wort. In den internationalen Bem├╝hungen um Unterst├╝tzung f├╝r die Ukraine wollen die Au├čenminister der Europarats-Staaten am Freitag in Turin in Italien beraten. Au├čenministerin Annalena Baerbock setzt dabei auf die Geschlossenheit der Europ├Ąer: "Diese haben wir bewiesen, als wir gemeinsam entschieden haben, Russland aus dem Europarat auszuschlie├čen", sagte die Gr├╝nen-Politikerin vor dem Treffen.