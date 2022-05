Putin hat zugesichert, sie blieben am Leben, wenn sie sich ergeben. Selenskyj setzt deshalb nun fest auf einen Gefangenenaustausch, wie es ihn in der Vergangenheit immer wieder einmal gegeben hat. Aber viele russische Politiker sind dagegen, fordern Prozesse zur Verurteilung der "Nazi-Verbrecher".

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat der "Feind" bereits mit der RĂ€umung von Minen begonnen, um den Hafen wieder funktionstĂŒchtig zu machen. Die MilitĂ€rfĂŒhrung in Kiew geht davon aus, dass die prorussischen KrĂ€fte mit Hilfe Moskaus nun ihren Vormarsch in den Gebieten Luhansk und Donezk verstĂ€rken, um den gesamten Donbass komplett der ukrainischen Kontrolle zu entreißen. Es geht ihnen dort auch um eine feste Landverbindung zu der von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Der beharrliche Widerstand in Mariupol gegen Moskaus Invasion hat lange dafĂŒr gesorgt, dass nach ukrainischen Angaben eine russische Gruppierung von bis zu 20.000 Soldaten mit schwerer Technik gebunden wurde. Diese russischen Soldaten könnten fĂŒr die stockende Offensive in Richtung Slowjansk oder auch den sich abzeichnenden Kessel bei Sjewjerodonezk nun das entscheidende Übergewicht bringen.

In Kiew will indes niemand von einer Niederlage sprechen. "Die ukrainischen Verteidiger von Azovstal, Helden, nicht zu brechen. Danke!", meint etwa Vizeaußenministerin Emine Dschaparowa am Kapitulationstag. Dabei hat sich der Asow-Kommandeur Denys Prokopenko lange gewehrt gegen das Aufgeben. "Macht keine Helden aus Deserteuren und KĂ€mpfern, die sich freiwillig in Gefangenschaft begeben haben", sagt der 30-JĂ€hrige kĂŒrzlich in einem seiner Videos.