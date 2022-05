Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) kritisierte daraufhin am Mittwoch, dass die Bundesregierung eine solche Absprache bei den Beratungen im Bundestag zur Lieferung schwerer Waffen nicht erw├Ąhnt habe. "Entweder liegt das an einer skandal├Âsen Unf├Ąhigkeit, die gepaart ist mit Schlamperei und Unwissenheit. Oder aber, und das w├Ąre ein veritabler Skandal, der Deutsche Bundestag und die ├ľffentlichkeit werden mit immer neuen Pseudobegr├╝ndungen hinter die Fichte gef├╝hrt, um eine systematische Verz├Âgerungsstrategie zu tarnen", sagte er dem Portal "Focus Online". Der Bundestag hatte sich Ende April in einem gemeinsamen Antrag von Union und Ampel f├╝r die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen.

SPD best├Ątigt Absprache der Nato

Aus der SPD wurde die Existenz einer informellen Verabredung in der Nato bekr├Ąftigt, unabgesprochen keine schweren Kampf- oder Sch├╝tzenpanzer westlicher Bauart zu liefern. "Dar├╝ber wurde der Verteidigungsausschuss Mitte Mai vollumf├Ąnglich informiert", betonte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Wolfgang Hellmich, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Nato-Sprecher ├Ąu├čerte sich am Mittwoch nur allgemein zum Thema. Er verwies darauf, dass alle Lieferentscheidungen am Ende Sache der einzelnen Mitgliedstaaten seien. Diese halten sich nach Angaben von Diplomaten bislang an informelle Absprachen ÔÇô auch weil sie sonst am Ende f├╝rchten m├╝ssten, im Fall eines russischen Angriffs nicht die volle Unterst├╝tzung der B├╝ndnispartner zu bekommen. Aus diesem Grund soll zum Beispiel Polen vor mehr als zwei Monaten auf die Lieferung von MiG-29-Kampfjets sowjetischer Bauart an die Ukraine verzichtet haben.

Eine MiG-29 aus Belarus hebt ab (Archivbild): Polen wollte diese Jets eigentlich an die Ukraine liefern. (Quelle: Viktor Tolochko/imago-images-bilder)

MiG-29-Lieferung "ein Hochrisiko-Szenario"

Der Oberbefehlshaber der US-Streitkr├Ąfte in Europa, Tod D. Wolters, hatte im M├Ąrz zu dem Thema erkl├Ąrt, die Weitergabe von MiG-29 k├Ânne nach Einsch├Ątzung von Geheimdiensten von Moskau missverstanden werden und in einer Eskalation Russlands mit der Nato resultieren. Dies sei ein Hochrisiko-Szenario, sagte der Vier-Sterne-General.

Indirekt best├Ątigt wurden Absprachen in der Vergangenheit unter anderem von Frankreichs Pr├Ąsident Emmanuel Macron. Dieser sagte im M├Ąrz nach einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten zum Thema Waffenlieferungen: "Es gibt eine Grenze, die darin besteht, nicht Kriegspartei zu werden." Diese Grenze werde von allen Alliierten geteilt und deswegen liefere bislang niemand Waffen wie Flugzeuge.

Kritik der CDU: Versto├č gegen Bundestagsbeschluss

Der CDU-Politiker Wadephul warf der Bundesregierung am Mittwoch dennoch vor, gegen den Bundestagsbeschluss zur Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine zu versto├čen. "Das findet nicht statt. Damit verst├Â├čt die Bundesregierung gegen einen bindenden Beschluss des Parlaments", kritisierte er. "Wenn es so weitergeht, gibt es dazu sp├Ąter einen Untersuchungsausschuss!"