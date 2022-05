Rotterdam (dpa) - Der CSU-Politiker Manfred Weber steht k├╝nftig an der Spitze der gr├Â├čten europ├Ąischen Parteienfamilie EVP.

Der 49-J├Ąhrige wurde bei einem Kongress in Rotterdam ohne Gegenkandidat mit 89 Prozent der Stimmen zum Pr├Ąsidenten der christdemokratischen Organisation gew├Ąhlt, der auch die Unionsparteien CDU und CSU angeh├Âren. Weber l├Âst den fr├╝heren EU-Ratspr├Ąsidenten und polnischen Regierungschef Donald Tusk ab, der sich wieder ganz auf die nationale Politik konzentrieren will.

Erkl├Ąrtes Ziel des Niederbayern Weber ist es, der EVP wieder mehr Bedeutung zu verleihen. Die Christdemokraten hatten zuletzt empfindliche Niederlagen hinnehmen m├╝ssen - etwa bei der Bundestagswahl in Deutschland oder der Pr├Ąsidentschaftswahl in Frankreich .

Auch andere wichtige L├Ąnder der EU werden derzeit nicht von Christdemokraten regiert. In Italien ist der parteilose Mario Draghi an der Macht, Spanien wird vom Sozialdemokraten Pedro S├ínchez regiert, und die Niederlande vom liberalen Mark Rutte. Insgesamt stehen nur rund ein halbes Dutzend Christdemokraten an der Staats- beziehungsweise Regierungsspitze eines EU-Landes. Das wirtschaftlich st├Ąrkste davon ist ├ľsterreich.