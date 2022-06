Sjewjerodonezk, das von ukrainischen Behörden kontrollierte Verwaltungszentrum im Gebiet Luhansk, ist seit Tagen umkĂ€mpft. Dem AnfĂŒhrer der von Kremlchef Wladimir Putin als Staat anerkannten Volksrepublik Luhansk, Leonid Passetschnik, zufolge sind inzwischen zwei Drittel der Stadt unter Kontrolle prorussischer KrĂ€fte.

Widerstand gegen russische Invasion dauert an

Der ukrainische Gouverneur Hajdaj sagte, der Großteil von Sjewjerodonezk sei inzwischen unter russischer Kontrolle. Trotzdem wĂŒrden die ukrainischen Verteidiger nicht aufgeben. 90 Prozent der GebĂ€ude in der Stadt seien beschĂ€digt, bei 60 Prozent lohne sich der Wiederaufbau nicht. Von den einmal 100.000 Einwohnern sollen dort noch 12.000 geblieben sein.

PrĂ€sident Selenskyj zeigte sich kĂ€mpferisch. In seiner Videoansprache sagte er zwar, dass die ukrainischen StreitkrĂ€fte wegen des Mangels an Waffen in einer schwierigen Lage seien. Die Ukraine werde sich aber ihre völkerrechtlich verbrieften Gebiete zurĂŒckholen.

Was am Mittwoch wichtig wird

Die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Diskussionen bei einem Gipfel in BrĂŒssel auf einen weitgehenden Boykott von Öllieferungen aus Russland verstĂ€ndigt. Dies ist Teil des sechsten Sanktionspakets, dessen weitere Details an diesem Mittwoch in BrĂŒssel ausgearbeitet werden sollen. Anschließend könnte das Paket förmlich beschlossen werden. Vorgesehen ist, die grĂ¶ĂŸte russische Bank Sberbank aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift auszuschließen. Zudem sollen der staatliche Nachrichtensender Rossija 24 sowie die Staatssender RTR Planeta und TV Centre in der EU verboten werden.