Russland nutzt Tod fĂŒr Propagandazwecke

Auch Russland reagierte umgehend. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass verbreitete den Kommentar des prorussischen MilizenfĂŒhrers Andrey Marochko, dessen Gruppe fĂŒr den Angriff verantwortlich gemacht wird. Leclerc-Imhoff sei kein Journalist, sondern sei vielmehr an Waffenlieferungen an die ukrainische Armee beteiligt gewesen, behauptete dieser. "Man kann ihn mit Fug und Recht einen auslĂ€ndischen Söldner nennen", höhnte Marochko weiter: "Und es ist absolut klar, dass er Komplize der rechten ukrainischen Truppen war."

Nun hat sich die Mutter von Leclerc-Imhoff zu Wort gemeldet. An die Adresse der Agentur Tass und an die Verantwortlichen der Attacke gerichtet, schreibt sie in einem Statement, das der Sender ihres Sohnes am Dienstagnachmittag verbreitete: "Ich bin die Mutter des jungen Journalisten, den Sie gestern getötet haben. Mir wird schlecht angesichts Ihrer Mitteilung. NatĂŒrlich versuchen Sie, sich reinzuwaschen. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, dass es Ihnen niemals gelingen wird, die Erinnerung an ihn zu beschmutzen."

Ganz Frankreich wĂŒrde das "professionelle und persönliche Engagement fĂŒr die Demokratie, den menschlichen Respekt und vor allem fĂŒr die freie, unparteiische und ehrliche Berichterstattung" ihres Sohnes kennen, so die Mutter weiter. Dann spricht sie Marochko noch einmal direkt an: "Alles Dinge, die weit von dem entfernt sind, was Sie antreibt."

Außenminister will wegen "Kriegsverbrechen" ermitteln

Leclerc-Imhoff arbeitete seit sechs Jahren fĂŒr den Sender BFMTV. Er hatte am Institut fĂŒr Journalismus in Bordeaux Aquitaine sein Diplom als Journalist erworben. Die neue französische Außenministerin Catherine Colonna bezeichnete den Anschlag als "doppeltes Verbrechen, das sowohl einen Hilfskonvoi als auch einen Journalisten zum Ziel hatte".