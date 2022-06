Lawrow selbst kritisierte die Blockade durch einige "Nato-Mitglieder" als "ungeheuerlich". Die EU und die Nato versuchten, Serbien in der freien Wahl seiner Partner zu behindern, sagte Lawrow am Montag in einer Video-Konferenz mit auslĂ€ndischen Journalisten in Moskau. "Serbien sollte die freie Wahl haben." Der Westen wolle den Balkan fĂŒr sich, so wie er die Ukraine beanspruche. Lawrow kritisierte, dass die EU etwa im Fall der Ukraine ausschließlich auf jene KrĂ€fte setze, die "allem Russischen den Krieg" erklĂ€rt hĂ€tten. Russland hatte seinen Krieg in der Ukraine auch damit begrĂŒndet, dort die "russische Welt" vor ukrainischen Nationalisten zu schĂŒtzen.