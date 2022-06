Russlands Pr├Ąsident Wladimir Putin sieht Parallelen zwischen seiner Politik und jener Peters des Gro├čen w├Ąhrend dessen Krieg gegen Schweden im 18. Jahrhundert. Putin sagte am Donnerstag nach einem Besuch einer Ausstellung zum 350. Geburtstag Peters des Gro├čen in Moskau , es k├Ânne der Eindruck entstehen, dass der Zar etwas "an sich gerissen" habe, indem er gegen Schweden k├Ąmpfte. Doch Peter der Gro├če habe "nichts genommen, er hat es zur├╝ckgeholt", f├╝gte Putin hinzu.

Putin erteilt Geschichtsstunde

Als Peter der Gro├če St. Petersburg gegr├╝ndet und zur russischen Hauptstadt ernannt habe, habe "keines der L├Ąnder in Europa dieses Gebiet als zu Russland geh├Ârend anerkannt", sagte Putin nach dem Besuch der Ausstellung "Peter der Gro├če: Geburt eines Reiches" vor russischen Jungunternehmern. "Alle haben es als Teil Schwedens betrachtet. Aber seit Menschengedenken haben dort Slawen Seite an Seite mit finno-ugrischen V├Âlkern gelebt."

Das "Zur├╝ckholen und die St├Ąrkung" sei auch heute Aufgabe der Verantwortlichen in Russland, f├╝hrte der Kreml-Chef, offenbar in Anspielung auf die Offensive in der Ukraine, aus. "Ja, es hat Zeiten in der Geschichte unseres Landes gegeben, in denen wir gezwungen waren, uns zur├╝ckzuziehen ÔÇô aber nur, um unsere St├Ąrke wiederzuerlangen und nach vorne zu gehen."