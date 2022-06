"Neutral zu sein ist ein falsches Konzept"

Nicht nur das: PrĂ€sident Vučić holte nach dem gescheiterten Besuch Lawrows auch zu einer Generalkritik aus, die sich an den Westen, im Speziellen an die EU richtete. Weil man gegen Russland nichts ausrichten könne, wolle man Serbien treffen, klagte er im serbischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Aufregung um den Besuch beschrieb er als Hysterie, die es gegen Serbien lange nicht mehr gegeben habe. Nur gegen ein so kleines Land wie seines gehe man so rĂŒcksichtslos vor – fĂŒr andere Staaten wĂŒrden andere Regeln gelten. Dennoch wolle sein Land der EU beitreten: "Das ist das Beste fĂŒr Serbien, fĂŒr unsere Kinder."