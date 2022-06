Aktualisiert am 14.06.2022 - 07:53 Uhr

Selenskyj ĂŒbt scharfe Kritik an Scholz

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj fordert von Olaf Scholz eine eindeutigere Positionierung im Ukraine-Krieg. "Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstĂŒtzt. Er und seine Regierung mĂŒssen sich entscheiden", sagte er am Montag in einem Interview des ZDF-"heute-journals" in Kiew. Es dĂŒrfe nicht versucht werden, einen "Spagat" zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland hinzubekommen. Russland hatte das Nachbarland Ende Februar ĂŒberfallen.