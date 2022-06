Nato will gefechtsbereite Truppen im Osten erhöhen

An den Ostgrenzen sollen bald mehr Nato-Truppen einsatzbereit sein. Das kĂŒndigte GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg an. Beim Gipfel Ende Juni soll eine VerstĂ€rkung beschlossen werden.

Beim Nato-Gipfel in Madrid wird nach Angaben von GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg eine erhebliche VerstĂ€rkung der alliierten Abschreckungs- und VerteidigungskapazitĂ€ten beschlossen werden. In Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine habe man bereits die FĂ€higkeit gestĂ€rkt, jeden Zentimeter des BĂŒndnisgebiets zu schĂŒtzen und zu verteidigen, sagte der Norweger am Dienstagabend. Vorangegangen waren GesprĂ€che mit mehreren Staats- und Regierungschefs von Nato-Staaten in Den Haag. Beim Gipfeltreffen in Madrid Ende Juni werde man nun die nĂ€chsten Schritte unternehmen.