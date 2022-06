"Ich h├Ątte mir eine klarere Sprache gew├╝nscht"

Die Ukraine m├╝sse den Krieg gewinnen ÔÇô in dem Sinne, dass sie die russische Armee zumindest bis an die Kontaktlinie zur├╝ckdr├Ąnge, die vor Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 bestanden habe, sagte Merz. "Und ich h├Ątte mir in der Tat vom deutschen Bundeskanzler eine klarere Sprache gew├╝nscht." Seiner Ansicht nach w├Ąre es gut gewesen, wenn die vier Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Sprache auch gegen├╝ber Russland gesprochen h├Ątten. "Dazu sind sie offensichtlich nicht in der Lage, weil der Dissens auf der europ├Ąischen Seite zu gro├č ist."