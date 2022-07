China: Abgeordneter nach Foto mit Präsident Xi positiv getestet

Ein Abgeordneter aus Hongkong ist nach einem Gruppenfoto mit dem chinesischen PrÀsidenten Xi Jinping positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei vor dem Foto am Donnerstag noch negativ getestet worden, erklÀrte der Abgeordnete Steven Ho am Sonntag in Online-Netzwerken. Erst am Freitag sei das Testergebnis uneindeutig ausgefallen, daraufhin habe er sicherheitshalber an keinen Veranstaltungen mehr teilgenommen.