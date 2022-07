Ukraine-Krieg | Die Nacht im Überblick: Selenskyj äußert sich zu Lyssytschansk

Selenskyj trifft IOC-Chef Bach

PrĂ€sident Selenskyj begrĂŒĂŸte bei einem Treffen mit IOC-PrĂ€sident Thomas Bach in Kiew den Ausschluss russischer und belarussischer Sportler aus vielen Turnieren. "Man darf nicht zulassen, dass ein Terrorstaat den Sport nutzt, um seine politischen Interessen und Propaganda zu fördern", sagte er einer Mitteilung zufolge am Sonntag. Er sei Bach fĂŒr seine "unerschĂŒtterliche Position" bei diesem Thema dankbar. "WĂ€hrend Russland versucht, das ukrainische Volk zu zerstören und andere LĂ€nder Europas zu erobern, haben seine Vertreter keinen Platz in der Sportgemeinschaft der Welt", betonte Selenskyj.

Das wird am Montag wichtig

Angesichts der massiven KriegsschÀden in der Ukraine wollen 40 potenzielle GeberlÀnder zu einer Wiederaufbau-Konferenz im schweizerischen Lugano zusammenkommen. Die Regierung von PrÀsident Selenskyj will dabei ihre PrioritÀten vorstellen. Um die Ukraine soll es am Abend auch bei einem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs PrÀsident Emmanuel Macron in Paris gehen.