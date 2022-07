Regierungskrise in Großbritannien: Mehrere Minister wollen Johnsons Rücktritt

Aktualisiert am 06.07.2022 - 19:33 Uhr

Aktualisiert am 06.07.2022 - 19:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Druck in Gro├čbritannien w├Ąchst: Dutzende Regierungsmitglieder haben ihren Posten abgegeben. Mehrere Minister pochen auf Johnsons R├╝cktritt.

Eine Gruppe britischer Minister will Medien zufolge Premierminister Boris Johnson zum R├╝cktritt auffordern. Dies werde geschehen, wenn Johnson eine Ausschusssitzung mit hochrangigen Abgeordneten abgeschlossen habe, berichtete der britische Sender "BBC" am Mittwochnachmittag ohne Angabe einer Quelle. "Sky News" zufolge soll der Fraktionsgesch├Ąftsf├╝hrer (Chief Whip), Chris Heaton-Harris, Johnson dann ein Ultimatum ├╝berbringen: "Du gehst oder wir gehen."

"BBC" zufolge sind Verkehrsminister Grant Shapps, Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng, Nordirlandminister Brandon Lewis und Simon Hart, Minister f├╝r Wales, Teil der Delegation. Auch Finanzminister Nadhim Zahawi und Bildungsminister Michele Donelan, beide erst am Dienstag ernannt, sollen laut Sky News dazu geh├Âren. Zahawi hatte noch am Mittwochmorgen Johnson in Schutz genommen. Der Regierungschef sei integer und "entschlossen, zu liefern", sagte er dem Sender "Sky News".