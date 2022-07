Angola: Ex-Präsident Dos Santos ist tot

Umstrittener Machthaber Angolas Ex-PrÀsident Dos Santos ist tot Von afp 08.07.2022 - 18:05 Uhr Lesedauer: 2 Min. Angolas ehemaliger PrÀsident Dos Santos (Archiv): Er hatte Angola von 1979 bis 2017 autokratisch regiert. (Quelle: Andre Kosters/POOL Lusa/AP/dpa-bilder)

Fast vier Jahrzehnte regierte er autokratisch, nun ist JosĂ© Eduardo dos Santos verstorben. Es bleiben VorwĂŒrfe der Vetternwirtschaft und Veruntreuung.

Der langjĂ€hrige ehemalige PrĂ€sident Angolas, JosĂ© Eduardo dos Santos, ist am Freitag im Alter von 79 Jahren gestorben. Er starb in einem Krankenhaus in Barcelona, in das er am 23. Juni mit einem Herzstillstand eingeliefert worden war, wie die angolanische Regierung mitteilte. JosĂ© Eduardo dos Santos hatte das sĂŒdwestafrikanische Angola von 1979 bis 2017 autokratisch regiert.

Eine seiner fĂŒnf Töchter, TchizĂ© dos Santos, forderte eine Autopsie des Leichnams. In einer in Madrid veröffentlichten Mitteilung erklĂ€rte sie, dies solle geschehen, bevor der Leichnam nach Angola gebracht werde. Die Tochter des Ex-PrĂ€sidenten hatte vor einigen Tagen bei der spanischen Polizei Anzeige wegen des Verdachts auf eine versuchte Tötung ihres Vaters erstattet.

In der Mitteilung der Regierung in Luanda hieß es: "Die angolanische Regierung gibt mit großem Schmerz und mit BestĂŒrzung den Tod von Herrn dos Santos bekannt." Sie verneige sich "mit grĂ¶ĂŸtem Respekt und Hochachtung vor dieser historischen Figur", die "viele Jahre lang mit Klarheit und Menschlichkeit (das Schicksal) der angolanischen Nation" geleitet habe. Von Samstag an sollte eine fĂŒnftĂ€gige Staatstrauer in Angola gelten.

Tochter Isabel dos Santos soll Gelder unterschlagen haben

Dos Santos wurde vorgeworfen, im Laufe seiner fast vier Jahrzehnte wĂ€hrenden Herrschaft in Angola Gelder in großem Umfang veruntreut zu haben, um seine Familie und enge Vertraute zu begĂŒnstigen. WĂ€hrend seiner PrĂ€sidentschaft setzte er Familienmitglieder in SchlĂŒsselpositionen in der Wirtschaft ein, darunter im Bankwesen, in der Telekommunikation, in den Medien sowie in der Ölindustrie.