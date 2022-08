Mordfall Dugina: Russische Untergrundgruppe für Anschlag verantwortlich?

Moskau macht Ukraine für mutmaßlichen Anschlag verantwortlich

Bei dem mutmaßlichen Mordanschlag in der Nacht auf Sonntag wurde Daria Dugina getötet. Spekulationen zufolge war es jedoch nicht Dugina, die durch einen Sprengsatz am Auto getötet werden sollte, sondern ihr Vater: der russische Philosoph Alexander Dugin. Russischen Medien zufolge hatte Dugin seiner Tochter das Auto, einen Toyota Land Cruiser, in letzter Minute für die Fahrt überlassen. Wie das russische Ermittlungskomitee mitteilte, saß die junge Frau am Steuer, als das Auto auf einer Autobahn bei Moskau explodierte und in Flammen aufging. Dugina war demnach sofort tot. Das Ermittlungskomitee leitete Mordermittlungen ein.