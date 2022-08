Nach Tod von Michail Gorbatschow: Putin führt Propaganda-Schlacht

Putins ablehnende Haltung gegenüber Gorbatschow dürfte sich nach dem Überfall auf die Ukraine noch verstärkt haben. Zwei Tage nach dem Angriff, am 26. Februar, forderte Gorbatschow in einer Stellungnahme "ein baldiges Ende der Feindseligkeiten und den sofortigen Beginn von Friedensgesprächen. Nichts auf der Welt ist so wertvoll wie menschliches Leben", schrieb Gorbatschow. Schon im Jahr 2011 hatte Gorbatschow auf einer USA-Reise unmissverständliche Kritik an Putin geäußert: "Staatschefs, die 20 Jahre und länger an der Macht sind, wollen nur an der Macht bleiben, das lässt sich überall beobachten. Und ich glaube, in meinem Land passiert gerade genau das". Allerdings machte Gorbatschow nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 auch deutlich, dass die ukrainische Halbinsel zu Russland gehöre.

"Verwandlung der Ukraine in eine Nazi-Höhle"

So verwundert es nicht, dass der Kreml Gorbatschows Tod jetzt propagandistisch ausschlachtet, um den Überfall auf die Ukraine zu rechtfertigen. "Michail Gorbatschow kann als Beispiel dafür dienen, dass die guten Absichten eines nationalen Führers in der Lage sind, einem ganzen Land die Hölle auf Erden zu bereiten", schreibt etwa die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti.

"Der Zusammenbruch der UdSSR wurde zu einer nationalen Katastrophe, an deren Folgen wir im vierten Jahrzehnt harken. Irgendwann schien das Schlimmste hinter uns geblieben zu sein. Aber die Verwandlung der Ukraine in eine Nazi-Höhle zeigt, dass das höllische Schwungrad, das vor mehr als dreißig Jahren ins Leben gerufen wurde, seinen Lauf fortsetzt." Mit dem Vorwand einer angeblichen Denazifizierung der Ukraine rechtfertigte der Kreml von Anfang an den Überfall auf das Nachbarland.

Michail Gorbatschow (l.) und Waldimir Putin bei einem Treffen in Deutschland im Dezember 2004: "gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte ausgeübt". (Quelle: Thomas Koe hler/photothek.net via www.imago-images.de)

Das sagt Wladimir Putin über Michail Gorbatschow