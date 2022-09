Charles III. beerbt Queen Elizabeth II.: Gespaltenes Königreich

Neuer König – gespaltenes Reich

Denn die aktuellen Fliehkräfte, die den sozialen Zusammenhalt gefährden, sind enorm. Die Wirtschaft ächzt unter den Folgen des Kriegs in der Ukraine, die Inflation ist noch höher als in Deutschland. Teile der Bevölkerung drohen durch die Energiekostenkrise zu verarmen. Und das Gerangel mit Brüssel um den Brexit geht weiter, die Partys der Johnson-Regierung mitten in den Lockdowns sind nicht vergessen. Außerdem droht die Nordirlandfrage zu eskalieren und die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland flauen auch nicht ab.