Die Terrororganisation Hamas hat einen Plan vorgelegt, der dreimal 45 Tage Waffenruhe mit Israel vorsieht. Israels Präsident Netanjahu will sich am Abend dazu äußern.

Israel prüft einem Regierungssprecher zufolge den neuen Vorschlag für eine Waffenruhe. "Der Mossad schaut sich intensiv an, was uns vorgelegt worden ist", sagt er unter Hinweis auf den israelischen Geheimdienst. Für den Abend wurde eine Stellungnahme von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigt.

Die Hamas hat ihre Vorschläge vorgelegt inmitten intensiver diplomatischer Bemühungen um eine anhaltende Waffenruhe und mehr Hilfe für die Menschen, die zu Hunderttausenden in den Süden des Gazastreifens geflohen sind. So kam US-Außenminister Antony Blinken in der Nacht zu Mittwoch in Israel an, wo er sich mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beraten wollte. Zuvor hatte er Vermittler aus Katar und Ägypten zu Gesprächen getroffen. Die diplomatischen Bemühungen und ein Plan von vergangener Woche zielen im Kern auf eine längere Waffenruhe ab und darauf, die Geiseln freizubekommen, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Bislang gab es nur eine kürzere Waffenruhe Ende November, sie dauerte eine Woche.