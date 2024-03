Indien hat zum ersten Mal eine eigenentwickelte nuklearen Rakete mit mehreren Sprengköpfen erfolgreich getestet, wie der indische Premierminister Narendra Modi am Montag über X mitteilte. Demnach soll die indische Agni-5-Rakete – dessen Name auf Sanskrit Feuer bedeutet – über eine Reichweite von bis zu 5.500 Kilometern verfügen und durch die sogenannten Multiple Independtly Targetable Re-entry Vehicles (MIRV) Technologie in der Lage sein, gleichzeitig mehrere Ziele anvisieren zu können.