Nach Luftangriffen in der ostsyrischen Provinz Dair al-Saur sind Menschenrechtsaktivisten zufolge mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Bei einem der Toten handele es sich um einen syrischen Ingenieur, bei 14 um Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde (IRGC), berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der getötete Ingenieur einer ihrer Mitarbeiter.