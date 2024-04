Die Nato hat in Brüssel den 75. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg nutzte seine Ansprache am Donnerstag für einen Appell: Die Nordamerikaner und die Europäer müssten weiter zusammenstehen. Denn sie seien "gemeinsam sicherer und stärker".

"Ich glaube nicht an Amerika allein", sagte Stoltenberg. "Genauso wenig wie ich an Europa allein glaube. Ich glaube an Amerika und Europa zusammen", betonte er in seiner Rede. Unerlässlich sei aber eine "gerechte Lastenteilung" bei den Verteidigungsausgaben.