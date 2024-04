Diese Männer entscheiden, ob es Krieg gibt

Der militärische Schlagabtausch im Nahen Osten geht weiter: Laut Medienberichten hat Israel in der Nacht mutmaßlich den Iran mit Drohnen attackiert. Der Angriff könnte eine Antwort auf Irans Großangriff vom Samstag sein, der wiederum eine Reaktion darauf war, dass Israel am 1. April die iranische Botschaft in Syrien bombardiert hatte. Der Iran plane zunächst keine Vergeltungsmaßnahmen, sagte ein iranischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters, wollte aber namentlich nicht genannt werden.