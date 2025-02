Laut ersten Umfragen scheinen die gemeinsame Abstimmung mit der AfD und die Pläne für ein härteres Vorgehen gegen Geflüchtete der Union nicht geschadet zu haben. In einer Umfrage des ZDF-Politbarometers liegt die Union mit 30 Prozent weiterhin deutlich auf dem ersten Platz und gewinnt sogar einen Prozentpunkt dazu. Die SPD bleibt bei 15 Prozent.

Die AfD liegt mit 20 Prozent immer noch auf dem zweiten Platz, büßt aber einen Prozentpunkt ein. Die Grünen gewinnen ebenfalls leicht und befinden sich mit 15 Prozent weiterhin gleichauf mit der SPD. Die Linke bestätigt ihren Aufwärtstrend und klettert laut der Umfrage um einen Punkt sechs Prozent – und würde so in den nächsten Bundestag einziehen. BSW und FDP bleiben laut den ZDF-Zahlen beide bei vier Prozent und würden an der Fünfprozenthürde scheitern.