Das Geschenk soll demnach an eine Operation im Libanon am 17. September 2024 erinnern, bei der Tausende Pager von Mitgliedern der von Iran unterstützten Terrormiliz Hisbollah gleichzeitig explodierten. Die Explosionen forderten zahlreiche Opfer.

Trump übergibt ein besonderes "Zeichen der Zuneigung"

Dies sei ein besonderes "Zeichen der Zuneigung" von ihm und der First Lady an den israelischen Premierminister, sagte Trump. "Wir nennen ihn den Schlüssel zum Weißen Haus" sagte Trump, "es ist ein Schlüssel zu unserem Land und unseren Herzen", so Trump.

Das Treffen fand am Dienstag in Washington statt. Trump hatte dabei verkündet, die USA würden den Gazastreifen "übernehmen" und in eine wirtschaftlich florierende "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln. Die rund zwei Millionen Menschen, die dort leben, müssten das Gebiet verlassen. Selbst einen US-Militäreinsatz schloss er bei der Pressekonferenz an der Seite des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht aus.