UN-Chef Guterres warnt vor einer Offensive in Rafah. Der Islamische Dschihad brüstet sich mit einem Angriff auf Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Guterres: "Bodeninvasion" in Rafah wäre untragbar

1.25 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich entschieden gegen eine "Bodeninvasion" in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ausgesprochen. Eine "Bodeninvasion in Rafah wäre wegen ihrer verheerenden humanitären Folgen und ihrer destabilisierenden Auswirkungen" auf die Region untragbar, sagte Guterres am Montag. Er rief Israel und die islamistische Hamas zu zusätzlichen Anstrengungen für eine Feuerpause auf.

Katar dringt auf Fortsetzung der Waffenruhe-Gespräche

1.17 Uhr: Auch nach der Ablehnung einer von der Hamas akzeptierten Waffenruhe durch Israel setzt Katar auf neue Verhandlungen. Die katarische Delegation werde am Dienstag nach Kairo reisen, um die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über Vermittler wieder aufzunehmen, teilt ein Sprecher des katarischen Außenministeriums mit. Israel hatte zuvor die Entsendung einer Arbeitsdelegation angekündigt.

Krankenhaus: Fünf Tote bei Angriffen auf Rafah

0.54 Uhr: In Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben eines örtlichen Krankenhauses fünf Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Zudem seien mehrere Menschen nach israelischen Angriffen aufgenommen worden, erklärte das kuwaitische Krankenhaus in der Stadt in der Nacht zum Dienstag.

Aus Palästinenserkreisen und von Zeugen hieß es, im Bereich Rafah gebe es intensive israelische Militärangriffe. In der Stadt Rafah haben mehr als eine Million Menschen Zuflucht vor den Kämpfen zwischen Israels Armee und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gesucht.

Berichte: Israels Militär rückt an Grenze zum Gazastreifen heran

0.34 Uhr: Palästinensischen Medienberichten zufolge sind Israels Streitkräfte in der Nacht zu Dienstag an den Grenzübergang Kerem Schalom vorgerückt. Der Fernsehsender der islamistischen Hamas berichtete, dass israelische Panzer den Übergang zum Gazastreifen aus einer Entfernung von 200 Metern beschießen. Der Übergang ist etwa drei Kilometer von der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen entfernt.

Laut dem gewöhnlich gut unterrichteten israelischen Journalisten Barak Ravid plant das Militär zudem, binnen weniger Stunden die Kontrolle über die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu übernehmen. Ein Militärsprecher berichtete am Abend über gezielte Angriffe auf Hamas-Ziele im östlichen Teil von Rafah. Auf die palästinensischen Berichte über Angriffe auch mit Panzern gab es vom Militär zunächst keine Reaktion.

Islamischer Dschihad: Raketen aus Gazastreifen gestartet

0.13 Uhr: Militante Palästinenser haben nach eigenen Angaben Raketenangriffe auf israelische Ziele verübt. Der bewaffnete Arm des Islamischen Dschihad teilte am Montagabend mit, die Stadt Sderot, der Kibbuz Nir Am und israelische Siedlungen nahe des Gazastreifens seien ins Visier genommen worden. Die Angriffe seien eine Reaktion auf israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen.

Die israelische Armee erklärte, dass in der Nähe des Gazastreifens Sirenen zu hören waren. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

Zuvor hatte die radikalislamische Hamas nach eigenen Angaben einem Vorschlag für eine Feuerpause für den Gazastreifen zugestimmt. Israel sagte, es prüfe den Vorschlag, über dessen Inhalt zunächst nichts bekannt wurde. Zugleich bekräftigte die Armee einen Aufruf zur Evakuierung der Stadt Rafah im Gazastreifen und flog dort massive Luftangriffe.

Montag, 6. Mai 2024

Armee: Israel beginnt "Präzisionsschläge" auf Rafah

21.18 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mit "Präzisionsschlägen" auf den Westen der Flüchtlingsstadt Rafah begonnen. Die Angriffe sollen "Hamas-Terror-Zielen" gelten, schreibt die Armee bei X.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

USA: Rafah-Bodenoffensive würde Leiden der Palästinenser erhöhen