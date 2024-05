Die EU-Regularien, die bereits nach der russischen Annexion der Krim verfasst wurden, sehen vor, dass russische Ölexperte in Drittländer erlaubt sind. Die Sanktionen verbieten auch nicht die Einfuhr von Öl mit Ursprung in einem anderen Drittland, wie Kasachstan, in die Union, auch nicht über eine Pipeline, in der zuvor russisches Öl geflossen ist. "Es muss daher festgestellt werden, ob das Produkt aus Russland stammt. Zu diesem Zweck gelten die nicht präferenziellen Ursprungsregeln der EU", heißt es in den Erläuterungen zu den Sanktionen.