Antony Blinken ist Amerikas Top-Diplomat und einer von Joe Bidens wichtigsten Mitarbeitern. Nun zeigte Blinken in der Ukraine sein verborgenes Talent.

US-Außenminister Antony Blinken hat in der ukrainischen Hauptstadt nicht nur über Waffenlieferungen für die von Russland angegriffene Ukraine gesprochen, sondern auch musikalisches Talent bewiesen und sich kurzerhand in einen Rockstar verwandelt. Der 62-Jährige betrat am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Kiewer Bar die Bühne und griff zur Gitarre, wie auf einem Video zu sehen war.

"Ich weiß, das sind wirklich schwere Zeiten", sagte der US-Chefdiplomat. Aber die Menschen in der Ukraine sollten wissen, dass die USA und die freie Welt hinter ihnen stünden. Dann fing die Band auf der Bühne an, Neil Youngs "Rockin' in the Free World" zu spielen. Blinken begleitete den 1989 erschienenen Hit auf der Gitarre und sang den Refrain mit.

Blinkens Leidenschaft für den Rock'n'Roll ist kein wirkliches Geheimnis mehr. Schon häufiger hat der US-Außenminister zur Gitarre gegriffen und dem Publikum mit einem ordentlich Rock- oder Blues-Kracher eingeheizt. Selbst bei offiziellen Anlässen, wie der "Global Music Diplomacy Initiative" im US-Außenministerium, wo er im September 2023 mit einer Band Muddy Waters’s "Hoochie Coochie Man" zum Besten gab – und dabei die Anerkennung von Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl erwarb, der ebenfalls anwesend war.

Blinken misst sich also nicht gerade mit den Schlechtesten im Musikbusiness. So wie der Top-Diplomat sich von Berufs wegen mit den bedeutendsten Lenkern der Weltpolitik auseinandersetzt – oder zumindest mit jenen, die sich dafür halten. Dass der 62-Jährige viel Feingefühl an der Gitarre und einen geschmeidigen Bariton besitzt, ist offenbar auch bei seinen zahlreichen Friedensmissionen weltweit nicht von Nachteil, wie er nun in Kiew demonstrierte.

Blinken: Harte Diplomatie und besänftigende Musik

Dort war Blinken am Dienstag zu einem Überraschungsbesuch eingetroffen, hatte unter anderem mit der ukrainischen Generalität und Präsident Selenskyj über die aktuelle Lage im Land gesprochen und der ukrainischen Führung die Unterstützung der USA versichert. Auch kündigte Bidens Chefvermittler harte Maßnahmen gegenüber Russland an, unter anderem müsse das Putin-Regime für die in zwei Jahren Angriffskrieg entstandenen Zerstörungen in der Ukraine aufkommen. Was der russische Diktator "zerstört hat, das sollte – muss – Russland bezahlen, um es wiederaufzubauen", sagte Blinken in einer Rede bei seinem Besuch am Dienstag.

Neben harter Diplomatie setzt Blinken aber auch auf die besänftigende Wirkung von Musik. Neil Youngs Hit "Rockin In A Free World" entstand 1989 im Kontext des Kalten Krieges. Als Young im Februar des Jahres erfuhr, dass eine geplante Konzertreise durch die damalige Sowjetunion nicht zustande kommen würde, kommentierte sein Bandkollege Frank Sampedro trocken: "Dann müssen wir eben weiter in der freien Welt rocken" ("we'll have to keep on rockin' in the free world"). Young nahm das Zitat seines Gitarristen zum Anlass, den Song zu schreiben, in dem er nicht nur die damalige US-Regierung unter George H. Bush, sondern auch das iranische Ayatollah-Regime kritisierte. Themen, die aktueller derzeit nicht sein könnten.

Dass Blinken nun in Kiew ausgerechnet diesen Song zum Besten gibt, ist also kein Zufall. Der US-Außenminister steht für einen von Werten geleiteten Multilateralismus, er verkörpert damit das Gegenmodell zur isolationistischen Außenpolitik unter dem Ex-Präsidenten Donald Trump und dessen "America First"-Strategie. Beobachter beschreiben ihn als harten Verhandler, aber mit einer sanften Stimme. Dabei ist die Politik gar nicht seine erste Leidenschaft, wie er im Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" einmal zugab.

